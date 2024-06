Incurante dei divieti, che impediscono di navigare in quel tratto di mare e di mettere piede sulla bellissima isola di Budelli, un’influencer brasiliana ha raggiunto l’angolo dell’arcipelago di La Maddalena a bordo di un piccolo gommone, raggiungendo la spiaggia Rosa. La sua “impresa” è stata registrata in alcuni video e anche foto che poi ha pubblicato sui suoi canali social.

Un passo falso che ha consentito alla Guardia costiera di La Maddalena di identificarla e rintracciarla a Dubai, dove vive e dove nel frattempo era tornata.

Quei video hanno provocato una vasta ondata di indignazione sul web da parte dei sardi e degli ambientalisti.

Per la donna è scattata una sanzione di 300 euro per non avere rispettato il divieto di avvicinamento e di sbarco sulla spiaggia Rosa di Budelli. La Guardia costiera ha anche accertato che il catamarano su cui l'influencer navigava non aveva alcuna autorizzazione di ingresso, così come nessuna autorizzazione era stata rilasciata all'operatore commerciale che aveva dato a noleggio l'imbarcazione. I militari hanno quindi comminato una seconda sanzione da 1.500 euro.

(Unioneonline/s.s.)

