Varata ieri a Santa Teresa Gallura la nuova amministrazione comunale della rieletta sindaca Nadia Matta. Samanta Coppi (assistenza sociale e sanità), Tiziana Cirotto (pubblica istruzione e pari opportunità), Alessandro Alluttu (turismo e sport), Nello Mura (lavori pubblici e manutenzioni) e Domenico Nicolai (ambiente e portualità) sono gli assessori, individuati, è stato detto, sulla base del gradimento elettorale ricevuto, mentre tutti gli altri consiglieri di maggioranza hanno ottenuto una delega, a cominciare da Paolo Sardo (urbanistica) e Sandro Villani, cui è stata affidata l’Area marina protetta. La sindaca ha invece mantenuto per sé le competenze su bilancio, personale ed edilizia privata.

Un’amministrazione composita, quella scaturita dalle elezioni, che vede innestarsi sull’ossatura del precedente mandato amministrativo, sostanzialmente di centrodestra, parte dell’opposizione, di area Pd. Un’operazione che non ha convinto tutti, come il consigliere di opposizione Tomaso Visicale, che ne ha sottolineato il carattere «innaturale».

«C’è tanta strada da percorrere», ha affermato la sindaca Nadia Matta, dopo aver prestato giuramento e aver comunicato al consiglio comunale, eccezionalmente convocato al teatro Nelson Mandela, l’impegno della sua amministrazione a percorrerla, la strada, non camminando, ma correndo.

Dall’opposizione, il deputato Dario Giagoni ha promesso rispetto e dialogo, ma anche un attento controllo sull’attività amministrativa. Stefano Pisciottu (ex sindaco per due mandati consecutivi), dal canto suo, ha assicurato che eserciterà il proprio ruolo di minoranza, avvalendosi di tutti i poteri garantitigli dalla legge.

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