Un pomeriggio dedicato all’accessibilità e all’innovazione quello in programma il 28 novembre alle 15 nella Sala Consiliare di Santa Teresa Gallura, dove si terrà l’incontro “Accogliere con lo sguardo degli altri – Spiagge per tutti”.

Un appuntamento pensato per approfondire strumenti e tecnologie in grado di rendere il mare fruibile in autonomia anche a persone ipovedenti e non vedenti. L’iniziativa, promossa dal Comune insieme a enti e associazioni del territorio, aprirà con i saluti istituzionali dell’assessore al Turismo Fabrizio Scolafurru. Seguiranno gli interventi di esperti come Franco Santoro, presidente Uici Sassari, e Barbara Lai, responsabile Ats Uici, che illustreranno le sfide quotidiane della disabilità visiva e le attività dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

Architetti e tecnici analizzeranno poi l’accessibilità degli spazi pubblici e le nuove applicazioni digitali pensate per orientarsi in spiaggia, mentre le aziende partner presenteranno strumenti innovativi per vivere il mare in autonomia. Momento centrale sarà la testimonianza di Rossella Boette, videografica non vedente, e di Angela Sassu, lavoratrice ipovedente, che racconteranno la propria esperienza personale.

La giornata si concluderà con un confronto aperto al pubblico. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina YouTube del Comune.

