Santa Teresa Gallura, teatro aperto per le vaccinazioni Covid e anti-influenzaLunedì 10 novembre, dalle 9:30 alle 13, al “Nelson Mandela” una mattinata dedicata alle somministrazioni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Santa Teresa Gallura rinnova il proprio impegno per la prevenzione e la salute pubblica.
Lunedì 10 novembre prossimo, dalle 9:30 alle 13:00, al Teatro Comunale “Nelson Mandela” si terrà una giornata dedicata alle vaccinazioni antinfluenzale e anti Covid-19, con la possibilità di ricevere anche il vaccino antipneumococcico in somministrazione congiunta.
L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Tempio, ASL Gallura.
«La vaccinazione è un gesto di tutela per sé e per la comunità», sottolinea l’assessora alla Sanità e ai Servizi Sociali, Samanta Coppi.
La prenotazione per le vaccinazioni è obbligatoria: sarà possibile fissare un appuntamento dal 5 al 7 novembre, dalle 9:00 alle 13, contattando la Polizia Locale al numero 0789.740910.
Per la vaccinazione è necessario presentarsi con tessera sanitaria e indossare abiti comodi.
Il vaccino antinfluenzale è gratuito per le persone considerate a maggior rischio di complicanze, tra cui over 60, donne in gravidanza e nel periodo post partum, pazienti con patologie croniche, bambini tra 6 mesi e 6 anni, ospiti di strutture per lungodegenti, familiari e caregiver di persone a rischio, e operatori di servizi essenziali, lavoratori a contatto con animali, donatori di sangue.