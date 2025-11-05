Il Comune di Santa Teresa Gallura rinnova il proprio impegno per la prevenzione e la salute pubblica.

Lunedì 10 novembre prossimo, dalle 9:30 alle 13:00, al Teatro Comunale “Nelson Mandela” si terrà una giornata dedicata alle vaccinazioni antinfluenzale e anti Covid-19, con la possibilità di ricevere anche il vaccino antipneumococcico in somministrazione congiunta.

L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Tempio, ASL Gallura.

«La vaccinazione è un gesto di tutela per sé e per la comunità», sottolinea l’assessora alla Sanità e ai Servizi Sociali, Samanta Coppi.

La prenotazione per le vaccinazioni è obbligatoria: sarà possibile fissare un appuntamento dal 5 al 7 novembre, dalle 9:00 alle 13, contattando la Polizia Locale al numero 0789.740910.

Per la vaccinazione è necessario presentarsi con tessera sanitaria e indossare abiti comodi.

Il vaccino antinfluenzale è gratuito per le persone considerate a maggior rischio di complicanze, tra cui over 60, donne in gravidanza e nel periodo post partum, pazienti con patologie croniche, bambini tra 6 mesi e 6 anni, ospiti di strutture per lungodegenti, familiari e caregiver di persone a rischio, e operatori di servizi essenziali, lavoratori a contatto con animali, donatori di sangue.

