La gestazione della decisione è stata lunga e non senza difficoltà, ma alla fine, questa notte, è arrivato l’annuncio ufficiale: Nadia Matta si ricandida alla carica di sindaca di Santa Teresa Gallura e lo fa con tutta la squadra uscente, ma non solo: anche con due esponenti dell’attuale minoranza, Tiziana Cirotto e Alessandro Allottu.

«È una scelta maturata con senso di responsabilità e con la piena consapevolezza dei sacrifici affrontati e del lavoro svolto in questi cinque anni insieme alla mia squadra», dichiara la sindaca uscente. «Voglio ripartire con la stessa squadra: persone serie, affidabili e leali. In questi anni ho trascorso molte notti insonni per i problemi che un sindaco è chiamato ad affrontare, ma mai una sola notte temendo che qualcuno di loro potesse remare contro. Questo, per me, vale più di qualsiasi slogan».

Ma, accanto a ciò la novità è che, afferma la sindaca, «entreranno alcune persone che in questo quinquennio hanno fatto parte del gruppo di minoranza. Con loro, pur nel rispetto dei ruoli e delle diverse posizioni politiche, si è instaurato in questi anni un rapporto basato sul confronto e sul rispetto reciproco. È stata una minoranza che non ha fatto opposizione fine a se stessa, ma che, quando ha ritenuto giuste e utili alcune scelte per il paese, ha avuto il coraggio di condividerle votando a favore».

Clamorosa, sicuramente, è l’adesione alla lista della sindaca uscente di Tiziana Cirotto: «In queste settimane abbiamo valutato con responsabilità ogni possibile strada, mettendo sempre al centro un unico obiettivo: il bene del nostro paese», afferma Cirotto. «Le differenze iniziali non sono state un ostacolo, ma un punto di partenza per costruire un progetto più ampio, capace di tenere insieme esperienza e rinnovamento, visione e concretezza. È una scelta di responsabilità, ma anche una scelta rivoluzionaria, perché oggi unire, invece che dividere, è il gesto più coraggioso e autenticamente politico che si possa fare».

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