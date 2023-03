Anche quest’anno sarà organizzato l’Easter Festival 2023, che avrà la propria location in Piazza Vittorio Emanuele I a Santa Teresa Gallura, e si svolgerà nei giorni dell’8, 9 e 10 aprile prossimi.

Il programma è ancora da stabilirsi come sono ancora da individuare ospiti e artisti ma la Giunta comunale ha in questi giorni stabilito che gli eventi consisteranno in intrattenimenti musicali con la presenza di artisti e dj noti dell’attuale panorama musicale, e ci sarà un altro evento, di forte richiamo, che favorisca la presenza di giovani, giovanissimi e famiglie, da tutto il territorio regionale.

Gli eventi inoltre saranno aperti a tutti e gratuiti. Anche quest’anno dunque, come in passato, l’Amministrazione comunale, coll’Easter Festival, dà l’avvio alla stagione turistica in concomitanza con il periodo della Pasqua che cade il 9 aprile.

Per la realizzazione dell’evento, «l’Amministrazione ha chiesto la collaborazione della locale Associazione Pro loco, il cui direttivo neoeletto, ha dato la propria disponibilità per occuparsi, in accordo con gli uffici comunali, della gestione e coordinamento di tutte le attività necessarie ed indispensabili, ai fini della buona riuscita del festival in parola».

