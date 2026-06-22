In attesa del consiglio comunale di questo pomeriggio, durante il quale la riconfermata sindaca Nadia Matta ufficializzerà la composizione della nuova Giunta, circolano già i primi nomi di coloro che, in questo mandato, ricoprirebbero incarichi.

La prima novità sarebbe rappresentata dall’ingresso di Tiziana Cirotto, che nel precedente mandato sedeva tra i banchi dell’opposizione, con deleghe alla Pubblica istruzione e alle Pari opportunità. L’altra new entry, Alessandro Alluttu, dovrebbe invece occuparsi di Turismo e Sport.

A Paolo Sardo, pur restando consigliere comunale, sarebbe stata attribuita la delega all’Urbanistica e alla partecipata Silene. Samanta Coppi, risultata di gran lunga la più votata, aggiungerebbe alle deleghe alla Sanità e ai Servizi sociali anche l’incarico di vicesindaca. Conferma, invece, per Nello Mura ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni, mentre a Domenico Nicolai andrebbero le deleghe ad Ambiente e Portualità.

A Fabrizio Scolafurru sarebbero assegnate le Politiche giovanili e alcuni borghi, mentre Sandro Villani riceverebbe nuovamente le deleghe all’Area marina protetta e alla Protezione civile. Ulteriori deleghe dovrebbero poi essere attribuite ad altri consiglieri.

Il consiglio comunale è convocato per le ore 17 di oggi al teatro Nelson Mandela.

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