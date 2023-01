L'Amministrazione Comunale continuerà ad elargire contributi a sostegno dei festeggiamenti delle feste patronali di Santa Teresa Gallura centro (San Vittorio, Santa Teresa d’Avila, Sant’Isidoro ad ottobre), e delle frazioni di Porto Pozzo (San Tommaso, a luglio) e San Pasquale (San Pasquale Bylon, a maggio). Lo stabilisce il Regolamento per la concessione di contributi, patrocini ed altri benefici economici, approvato lo scorso 28 dicembre, dal Consiglio comunale, che è andato a sostituire quello in vigore dal 1992, le cui norme non apparivano più attuali.

«Dalla dettagliata descrizione dell’iniziativa – è scritto nell'art.11, riguardante il sostegno dei festeggiamenti delle feste patronali - dovrà in particolare emergere la capacità della stessa di promuovere l’immagine di Santa Teresa Gallura».

L’ammontare del contributo da assegnare, da parte della Giunta comunale, non potrà superare il 70% del totale delle spese ritenute ammissibili. Gli organizzatori degli eventi dovranno presentare domanda almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa; questa deve contenere l’indicazione dei singoli eventi programmati per i festeggiamenti, dei luoghi, date, orari e durata di svolgimento degli stessi, della gratuità o meno per il pubblico. Il regolamento approvato disciplina i contributi a diversi tipi di iniziative, organizzate da soggetti diversi, distinguendoli tra ordinari, straordinari, patrocini e altri benefici economici.

