La Giunta comunale di Santa Teresa Gallura, riunitasi lo scorso 19 novembre sotto la presidenza della sindaca, Nadia Matta, ha approvato l’istituzione di 5 borse di studio del valore di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari residenti nel territorio. L’iniziativa, parte degli obiettivi programmatici dell’Amministrazione, punta a sostenere il diritto allo studio e a valorizzare il merito dei giovani teresini impegnati nel percorso accademico.

Le borse, finanziate con uno stanziamento complessivo di 15.000 euro sul bilancio 2025, saranno riservate agli studenti iscritti all’anno accademico 2024/2025 a corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico. Tra i requisiti previsti: residenza nel Comune da almeno cinque anni, ISEE inferiore a 35.000 euro, regolare iscrizione e nessuna condizione di fuori corso. Per la valutazione del merito è richiesta una media minima di 24/30. La graduatoria verrà stilata sommando i punteggi attribuiti al merito e alla situazione economica. In caso di parità, verrà favorita la candidatura dello studente più giovane. La responsabile del Settore Istruzione, Roberta Careddu, è stata incaricata a seguire operativamente la pratica.

Un’iniziativa, viene spiegato, «finalizzata a promuovere politiche educative mirate e a sostenere concretamente i giovani nel loro percorso di crescita formativa».

