A partire dal 30 gennaio e fino al 15 marzo l’Area Marina Protetta Capo Testa-Punta Falcone ha ideato e promosso “Santa Teresa Gallura Blue Camp", un corso di formazione gratuito riservato agli operatori turistici teresini.

Si tratta di 100 ore di formazione operativa «per valorizzare il prezioso capitale naturale del sistema dell’Area Marina Protetta e renderlo un elemento distintivo di comunicazione, relazione e vendita; sfruttare al meglio le opportunità del turismo dei parchi per un’offerta che vada oltre la stagione balneare. L’intento è quello di consentire una valida attività di promozione delle proprie attività».

Il corso è destinato ad imprenditori e titolari dei servizi turistici nel comune di Santa Teresa (centri immersione, attività di noleggio, locazione, ristorazione e ricettività, visite guidate e trasporto, attività per servizi turistici di supporto, cooperative ambientali e operatori della nautica...), staff e dipendenti, guide turistiche e professionisti che operano nel territorio, studenti e ricercatori. Il corso si svolgerà in modalità online e con 6 giornate di formazione in presenza presso l’Aula consiliare e nel Laboratorio di informatica. Al termine verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

Adesioni entro il 5 febbraio prossimo. Per info e iscrizioni contattare la Fondazione MEDSEA che cura il programma didattico: giorgialoi@medseafoundation.org

