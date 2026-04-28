La Regione Sardegna informa che, nell’ambito dei cantieri di RinnovArea, il piano straordinario di riqualificazione del patrimonio dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (Area), è stato aperto ieri, a Santa Teresa Gallura, il cantiere per gli interventi negli edifici di via Trieste.

Le azioni programmate includono la messa in sicurezza dei poggioli, l’intervento sulle facciate e sul piano pilot, la sostituzione dei canali di gronda ed i pluviali, e la pittura dell’intera facciata. Gli interventi riguardano anche i vani scala dove sarà sostituito il precedente impianto elettrico con nuovo quadro, luci di emergenza, temporizzatore, plafoniere e nuovo impianto TV e satellitare condominiale. In seguito a segnalazioni degli utenti e dopo avere verificato le condizioni degli scarichi fognari, si è deciso di realizzare un nuovo collegamento fognario.

Per finire verrà rimossa, e successivamente ripristinata, la rete di approvvigionamento del gas, per garantire l’esecuzione dei lavori in facciata nel rispetto degli obiettivi di sicurezza e qualità abitativa del complesso.

L’intervento regionale a Santa Teresa rientra in quelli programmati in tutta l’Isola, in diversi comuni, per un valore complessivo di 300 milioni di euro, finalizzati alla riqualificazione degli edifici di edilizia popolare di proprietà di Area. «Si tratta di un piano importante, sia per stanziamenti che per ricadute positive sui cittadini – spiega l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu – e riguarda tutti i territori della nostra regione. Restituire dignità all’abitare è l’obiettivo principale, dare una nuova percezione del contesto in cui si vive è il primo passo per una inclusione sostenibile nella comunità».

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