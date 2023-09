Il direttore generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro, ha parlato, nel salone consiliare, ai presenti convenuti al convegno sul Primo soccorso pediatrico, di quella che è la “Sanità d’iniziativa”, modello d’assistenza volto a intercettare i bisogni dei pazienti, particolarmente più anziani, sperimentato a La Maddalena, che la Asl ritiene aver dato «ottimi risultati» e che intende estendere al resto della Gallura.

«Stiamo da tempo lavorando sul concetto di comunità, e non a caso qui è stato inaugurata la prima Casa di comunità in Sardegna, e a quello di Prossimità, cioè portare i servizi sanitari più vicino possibile alle persone. I progetti che stiamo realizzando qua a La Maddalena diventano i modelli che portiamo fuori».

L’intervento del direttore generale si è svolto durate il convegno “Le manovre di disostruzione delle vie aeree”, organizzato dal responsabile dell’ospedale Paolo Merlo, Luca Pilo, che ha trattato un tema particolarmente sentito da chi ha bimbi in età pediatrica. Qualche mese fa il personale del presidio aveva organizzato corsi di primo soccorso per circa 150 studenti, delle Classi Primarie e Secondarie. La loro recepita visione del mondo dell’emergenza-urgenza è stata tradotta in disegni, parte dei quali esposti fino all’8 settembre nell’atrio comunale. L’iniziativa di sensibilizzazione ed informazione, il dr. Pilo, intende estenderla ora anche agli studenti delle Scuole Superiori.

