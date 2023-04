Il prossimo fine settimana San Teodoro si trasformerà in un’enorme palestra a cielo aperto per il San Teodoro Sport Experience, un evento che coniuga l’amore per lo sport, il divertimento e la promozione del territorio.

La manifestazione si svolgerà sabato 29 e domenica 30 aprile tra la spiaggia e il litorale de La Cinta ma anche lungo le strade del paese e i percorsi extraurbani.

Per due giorni atleti amatoriali e semplici curiosi potranno cimentarsi in diverse discipline per vivere un’esperienza a 360 gradi, completamente gratuita ed aperta a tutti.

LE PROPOSTE – Sotto la guida di trainer esperti e certificati, sabato sarà possibile provare a cavalcare le onde su una tavola da windsurf, cimentarsi nell’esplosivo tabata o rilassarsi con lo yoga, ma anche imparare qualche passo di dinamic dance o azzardare il primo bagno di stagione in una lezione di aquagym tra le acque cristalline della spiaggia La Cinta. Il programma di domenica prevede, dalle prime ore dell’alba, una suggestiva passeggiata a cavallo dal maneggio La Cinta. La manifestazione proseguirà poi con un trekking dal parcheggio di Baia Salinedda fino a Coda Cavallo per poi chiudersi con un’escursione in bicicletta verso il litorale de l’Isuledda.

Non sono richieste competenze specifiche in nessuna delle discipline proposte ma solo tanta voglia di divertirsi e di vivere un’esperienza collettiva all’aria aperta tra gli splendidi scenari costieri e urbani di una San Teodoro che ha già aperto le porte alla stagione turistica 2023.

San Teodoro Sport Experience, patrocinato dal Comune, è un evento promosso da Vivinfitness, la crew di esperti del mondo del fitness, della comunicazione e della promozione territoriale, nata in seguito al festival “San Teodoro in fitness” della scorsa estate, e che rinnova anche per quest’anno la collaborazione con diverse realtà che operano nel centro gallurese come l’Asd Olympia, Lorena’s Yoga Studio, Dinamic dance di Cristina Spano, bar Perso’ a La Cinta, Maneggio La Cinta, Insula360 e Teo Bike.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la registrazione sul sito www.vivinfitness.it.

Per l’occasione anche i parcheggi de La Cinta saranno aperti ai partecipanti gratuitamente.

Di seguito il programma completo:

Sabato 29 aprile

Dalle 11 alle 18 openday windsurf con gli amici di "Windsurf Club Coda Cavallo"

ore 12.00 tabata con Manuela Ferro

ore 14.30 yoga con Lorena Chironi

ore 15.45 aquagym con Manuela Ferro

ore 17.00 Dinamic Dance con Cristina Spano

ore 18.00 rinfresco presso il bar Persò, a La Cinta

Domenica 30 aprile

ore 07.00 passeggiata a cavallo con partenza dal maneggio "La Cinta", Via Antonio Gramsci

ore 09.30 trekking a cura di Insula360, con partenza dal parcheggio di Baia Salinedda

ore 11.30 escursione in bici con TeoBike. Partenza da La Cinta

