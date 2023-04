La grande vela torna a San Teodoro con il primo appuntamento della stagione 2023. Il ricco calendario regate organizzate dalla Marina di Puntaldia ha preso il via giovedì scorso con l’arrivo delle classi Melges 20 e Melges 32, i performanti monotipo ormai di casa sul campo di regata del centro gallurese, impegnati nel circuito Melges World League.

La Marina di Puntaldia può essere considerata l’enfant prodige della vela in Italia e le iconiche classi Melges 20 e Melges 32 sono state le prime che nel 2019 hanno scelto e scommesso su questa piccola Marina quale location ideale sotto il profilo della vela da regata, proiettando per la prima volta San Teodoro alla ribalta internazionale nell’ambito di questo sport.

Dopo il via della stagione Melges 20 a Miami, lo scorso febbraio, le due flotte one design stanno disputando in questi giorni, in contemporanea, il proprio evento inaugurale europeo. L’evento Puntaldia Grand Prix proseguirà per tutto il fine settimana per concludersi domenica 23. Un sodalizio giovane ma ben collaudato quello tra Puntaldia e le classi Melges, come ha spiegato Dario Levi, Presidente dell’International Melges 20 Class, nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione velica a San Teodoro che si é svolta il 14 Aprile a Milano.

“Puntaldia per noi è da anni un punto fermo e siamo felici di poter tornare a regatare su un campo di regata fantastico che ha pochi eguali nel Mediterraneo e nel mondo. Un dato che è certificato dalla presenza di sempre più classi di assoluta élite che ben si identificano in una location semplicemente perfetta per il nostro sport”.

Un apprezzamento condiviso anche da Max Augustin, Presidente dell’International Melges 32 Class. “Il fatto che l’ultima regata che abbiamo disputato nel 2022 sia stato il nostro evento apicale, ossia il Campionato del Mondo Melges 32, e che questo titolo sia stato assegnato proprio tra le boe di Puntaldia, spiega meglio di qualsiasi altro numero o affermazione quanto la nostra classe ami e apprezzi questa splendida location italiana. Per la stagione 2023 l’idea di ripartire proprio da Puntaldia e di svolgere qui due Grand Prix è stata una scelta condivisa unanimemente da tutti i nostri team ed organizzazione in quanto considerata senza dubbio alcuno la scelta numero uno tra tutte quelle possibili”.

L’artefice dell’exploit di San Teodoro nel mondo della vela intenzionale è Marie-Hélène Polo, Amministratrice delegata della Marina di Puntaldia. “Ci siamo approcciati al mondo delle regate nel 2019 – ha commentato in conferenza stampa - cercando di riscontrare le aspettative dei nostri ospiti secondo un’ospitalità sartoriale e la generosa accoglienza che questo territorio sa offrire. In tempo record si è stabilito un feeling speciale tra il mondo della vela, fatto di valori veri, passione, rispetto e sportività e la Marina di Puntaldia: nuove Classi si sono rivolte a noi ogni anno, arricchendo il nostro calendario di eventi sempre più prestigiosi e numerosi. Questo crescendo è stato conseguito grazie all’impegno organizzativo della nostra equipe e al contributo di importanti partner che hanno reso possibile questo traguardo e posizionamento”.

Oggi il secondo giorno di regate per la classe 32, con 6 prove disputate finora, e la classifica provvisoria vede in testa il team norvegese a bordo di Pippa 2, dell’armatore Lasse Patterson, seguito dell’equipaggio italiano di Petit Terrible dell’armatrice Claudia Rossi. Terzo posto per la Germania di Max Augustin e la sua Heat. Le flotte Melges 20 e 32 torneranno ancora sul campo di regata di Puntaldia per disputare il secondo Grand Prix in programma dal 26 al 28 maggio.

