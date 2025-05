Una piccola area verde urbana a bassa manutenzione, in Via Calabria a San Teodoro, rivive un angolo di natura che accoglie olivi secolari, piante spontanee e piccoli sentieri per avvicinarsi alla biodiversità del territorio, pensato per grandi e piccoli come spazio di scoperta, gioco e relax. L’invito a partecipare all’inaugurazione, domani 30 Maggio, alle 10.30, è esteso a tutta la comunità: il progetto “La Pietra e l’Olivo – percorsi di cura dei beni comuni”, infatti, è stato totalmente realizzato (dall’ideazione all’esecuzione) dalle III e IV della scuola primaria di San Teodoro. Con i bimbi anche gli ospiti speciali Flavio Soriga e Riccardo Atzeni, scrittore e illustratore del romanzo “Signor Salsiccia – una storia di ricci, nonni e cambiamento climatico”, che animeranno la mattinata con uno spettacolo – laboratorio tra storie, disegni e riflessioni sul cambiamento climatico. “La nuova veste di questo spazio – dichiarano gli organizzatori - rappresenta, non solo un’occasione di riqualificazione, ma anche un invito a frequentarlo come luogo di incontro e di educazione”. Finanziato all’Area Marina Protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo dall’assessorato regionale della difesa dell’ambiente – Servizio SVASI, il progetto vede come partner l’Agenzia Forestas e l’associazione culturale Mediterrarte che ha coordinato le attività.

