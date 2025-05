È una delle 23 chiese campestri che saranno restaurate con i fondi del Pnrr ed è anche un bene identitario della Gallura.

L’eremo di San Trano, a Luogosanto, per la Diocesi di Tempio deve diventare un luogo ancora più bello e fruibile. «Questo è uno dei luoghi simbolo dell’identità gallurese e c’è necessità di mettere mano all’anima della nostra fede, ovvero alla materia di questo posto. Con un restauro studiato nel minimi dettagli»: don Francesco Tamponi, insieme al sindaco di Luogosanto, Agostino Pirredda, ha presentato il cantiere Pnrr di San Trano.

La Diocesi di Tempio ha scelto l’antico edificio per confermare l’impegno del suo Ufficio Beni Culturali sui 23 progetti di restauro di altrettante chiese campestri. Tamponi, insieme al suo staff, sta curando il restauro degli edifici di culto, insieme alla Regione e alla Conferenza episcopale sarda. L’eremo di San Trano è incastonato tra i massi di granito, don Tamponi spiega: «I nostri obiettivi sono questi. Rendere fruibile l’eremo. Riaffermare la necessità dell’estetica gallurese, la semplicità, l’austerità di questi luoghi. Alimentare la memoria, rivolgendoci al futuro».

Lo staff del restauro

Si occupano del progetto i tecnici della Diocesi, Antonio Quidacciolu, Salvatore Denau, Salvatore Bicchiri, il parroco di Luogosanto, Roberto Aversano, e il progettista Antonello Spano. L’impresa è la Fanti di Tempio.

L’iter per il restauro delle chiese galluresi, come di altre 76 chiese campestri in tutta l’isola, è appesantito da trabocchetti burocratici che stanno facendo perdere tempo e risorse. Ad esempio, le fatture sono state bocciate perché l’Unione Europea non rimborsa i due euro delle marche da bollo, tutto da rifare. Ancora peggio la richiesta di certificare l’interesse colturale di beni che hanno già i vincoli e le tutele delle Sovrintendenze.

