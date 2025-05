L’annuncio è di questo pomeriggio: aprirà presto ad Arzachena, nel suo centro storico, Mimu - Mini Museum. L’ideatore è Mario Sotgiu Dessole. Sotgiu, è stato allestitore e curato, con l’associazione La scatola del tempo, del Museo più piccolo del mondo, che dovette chiudere i battenti, tempo fa, per il venir meno del locale che lo ospitava. Ha allestito diverse mostre sulla storia di Arzachena, precisa che il MIMU sarà un «mini-contenitore della nostra antica memoria; un piccolo museo che nasce da una idea semplice di amicizia e condivisione, ma anche da un profondo amore per la nostra terra: la Gallura. Il senso di gratitudine e di appartenenza saranno le guide per una narrazione collettiva fatta di storia… ma anche di vecchie storie che uniscono il passato al futuro della nostra comunità». Considerate anche le piccole dimansioni, MIMU «non ha grandi pretese... ma ambisce, però, a diventare un luogo accogliente, intimo e gratuito, naturalmente, che vorrà parlare al cuore dei nostri ragazzi e di tutti coloro che lo scopriranno, magari per caso, mentre attraversano la nostra città». L’intento è anche quello di creare un luogo d’incontro tra generazioni, nel quale i più giovani potranno scoprire «il loro passato» e i più maturi raccontarlo loro, o raccontarselo tra loro e ricordarlo, anche attraverso i racconti ascoltati quand’ erano bambini o giovani. «In un mondo che corre veloce – conclude Mario Sotgiu Dessole - Arzachena avrà un suo piccolo scrigno dove fermarsi, perdersi... e ritrovarsi».

