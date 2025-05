Sarà, sempre organizzato da Sportisola, il 5° appuntamento, quello di domenica prossima 1 giugno, con i “Cammini tra le Isole”, anche questo alla scoperta dell’arcipelago maddalenino, questa volta “tra antichi resti di monasteri, case corse, stagni salmastri e, loro protagonisti”.

S’intitola “Trekking dei fari” e si svilupperà nelle isole cosiddette minori, di Razzoli e Santa Maria, «tra scogliere frastagliate e, a poca distanza, isole pianeggianti e fertili». Una passeggiata corta (5 km), ma ricca di storia e natura, un trekking atipico, scrive sempre Sportisola, «consentito, a causa della difficoltà logistiche, ad un numero limitato di partecipanti e non adatto a bambini sotto i 6 anni e a persone con ridotte capacità motorie, e non è consentito portare animali, nemmeno di piccola taglia».

“I Cammini tra le isole” sono una serie di appuntamenti gratuiti calendarizzati da febbraio a dicembre che si svolgeranno per tutto il 2025, patrocinati da Asi Sardegna e dal Comune di La Maddalena nell’ambito del progetto La Maddalena 2025 – Isola Europea dello Sport. Il penultimo trekking organizzato da Sportisola La Maddalena, risale al 13 aprile, in un’altra isola dell’arcipelago-parco maddalenino, per Santo Stefano e le sue fortificazioni, mentre il 18 maggio c’era stato, nelle campagne di Arzachena, il Pevero Health Trail.

