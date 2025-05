A questo punto si tratta di vedere quando potrà diventare operativo il finanziamento della Giunta regionale per La Maddalena e per Carloforte, destinato all’abbattimento dei costi di trasporto marittimo a favore dei passeggeri non residenti.

L’operatività di questa opportunità regionale è data dall’assunzione da parte dell’Amministrazione comunale di una delibera di giunta che, informano dal Comune, non dovrebbe tardare. Le risorse messe a disposizione dalla Regione sono aumentate rispetto allo scorso anno in quanto ammontano a 550.000 euro, ai quali si aggiungono 50.000 per l’abbattimento dei costi di trasferta di squadre e associazioni sportive.

Del provvedimento potranno beneficiare anche coloro che lavorano a La Maddalena e che da alcuni mesi, essendo occupati per meno di 4 volte la settimana, con viaggio in traghetto quindi per meno di 4 volte la settimana, non possono più beneficiare degli abbonamenti e quindi dei prezzi ridotti previsti in passato.

Cosa che li mette in notevole difficoltà dovendo effettuare la traversata a costo pieno del biglietto che diventa pesante se viene effettuato in auto. La delibera di giunta dovrà probabilmente differenziare la posizione dei lavoratori pendolari, non residenti, che necessitano dell’abbattimento del costo del biglietto per tutto l’anno, dagli altri non residenti che accedono occasionalmente all’isola, per motivi turistici o altro.

E si tratterà di vedere nel secondo caso, se anche quest’anno l’Amministrazione comunale deciderà per una applicazione degli abbattimenti di così biglietti a macchia di leopardo ovvero per alcuni periodi dell’anno, sospendendoli ad esempio a luglio e agosto, per riprendere in autunno e poi ancora in occasione delle festività natalizie.

