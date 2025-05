Sono stati in tutto 120 gli iscritti quest’anno all’Ipsar Costa Smeralda di Arzachena, sia per l’alberghiero che ha avuto un notevole incremento sia per l’appena istituito “Linguistico”, che sarà intitolato come ha annunciato il dirigente scolastico, Antonello Pannella, a Karim Aga Khan, fondatore della Cosa Smeralda e sostenitore dell’istituzione, nel 1965, della scuola professionale. E come ogni anno ma con particolare soddisfazione questa volta, si è svolta la festa d’accoglienza con un incontro che ha visto coinvolti giovanissimi studenti, genitori e insegnanti, all’Ama Auditorium comunale, lo scorso 28 maggio.

La serata è stata presentata dal docente e giornalista Francesco Giorgioni mentre sul palco si sono alternati negli interventi lo stesso dirigente Pannella, due ex alunni che hanno fatto carriera nel mondo alberghiero (Paolo Manca, cofondatore del gruppo Felix hotel e vicepresidente nazionale di Federalberghi; e Nicola Floris, direttore dell’hotel Li Finistreddi), alcuni insegnanti, uno dei titolari di Vigne Surrau, due studenti dell’ultimo anno prossimi all’esame. I saluti dell’Amministrazione comunale li ha portati il vicesindaco Alessandro Malu.

Un’offerta formativa ampia e recentemente ampliata con il Linguistico, quella che offre l’IPSAR-Istituto alberghiero, che mette in condizione, ragazze e ragazzi che lo frequentano, di ricevere un’informazione professionale facilitandoli poi, notevolmente, dal punto di vista occupazionale. A supporto dell’Ipsar c'è il Convitto (con un centinaio di posti) che consente agli studenti fuori sede di frequentare le elezioni senza necessità di viaggiare e a costi accessibili. Nel corso della serata si è svolta la premiazione di un concorso letterario organizzato da professor Tommaso Rasenti. Poi il trasferimento, dall’Ama Auditorium al vicino Istituto Alberghiero, dove le giovani matricole, fornite delle divise dell’istituto, hanno posato per una foto ricordo. Subito dopo c’è stato un momento conviviale.

