Ripartono i treni per Golfo Aranci: dopodomani riapre la stazione Olbia Centro chiusa da quattro mesi per lavori. Potenziata l'offerta estiva dei collegamenti, in movimento sulla linea che collega i due centri galluresi, venti treni che circoleranno tutti i giorni, fino a fine settembre. Intanto, nel terminal ferroviario di Olbia proseguono gli interventi messi in campo da RFI con un investimento di oltre dodici milioni.

Cantiere aperti per realizzare un sottopasso di collegamento tra le banchine e la piazza della Basilica di San Simplicio e per sistemare gli spazi esterni della stazione al fine di agevolare l'accessibilità, con il rifacimento dei marciapiedi e la costruzione di un'area pedonale.

