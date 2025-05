Storie di integrazione, di alunni meritevoli e di compagni e insegnanti accoglienti: all'istituto commerciale Dionigi Panedda, la borsa di studio messa a disposizione delle scuole superiori da Lions Club Olbia, dedicata agli studenti delle ultime classi che si sono distinti nel percorso scolastico e di vita. Non solo per il profitto curriculare ma anche per meriti conseguiti in attività extrascolastiche, la borsa di studio dell'associazione filantropica olbiese ha premiato (in denaro) le qualità umane e l'impegno di tre studenti, esempi di dedizione e di tenacia. ”Per la sua partecipazione attiva alla vita della scuola, dimostrando competenze, conoscenze e senso di responsabilità, curioso appassionato ed educato": con questa motivazione è stato consegnato il primo premio allo studente e rappresentante d'istituto nella Consulta provinciale, Lorenzo Meloni di Tempio. "Non mi sento di avere nulla di più di nessuno di voi", ha commentato Lorenzo, ritirando la borsa di studio e ringraziando compagni e docenti. Premiati anche Samira Stefania Teodorescu per essere stata “una studentessa modello” e Samuel Cordoba Perez, arrivato dalla Colombia tre anni fa, "per il suo impegno a integrarsi in una nuova comunità, dando il suo contributo all'apertura al mondo della sua classe che lo ha sempre fatto sentire accolto”. A consegnare i riconoscimenti, oggi pomeriggio, il presidente di Lions Club Olbia, Alessandro Fiorentino, e la dirigente dell'Istituto, Giuseppina Pino.

