"L’arte per l’arte" è un’iniziativa del Lions Club Arzachena Costa Smeralda, presieduta da Gian Paolo Angius, patrocinata dal Comune, che ha organizzato una mostra collettiva, con opere donate da oltre 50 pittori contemporanei, allestita nel cuore del paese, nello Spazio Nexus in via San Pietro, allestita dallo scorso 17 maggio fino a domani, sabato 31 maggio.

La mostra fa parte del progetto “Artisti della Solidarietà” promossa sempre dal Lions smeraldino, in collaborazione con artisti e cantine sarde, finalizzata a raccogliere fondi per il restauro della statua lignea “Madonna con due Angeli”, simbolo di storia e devozione, e la realizzazione della nicchia che la ospiterà nel centro di Arzachena.

E a conclusione del progetto, sono in programma, domenica 1 giugno alle 21:00, all’Ama Auditorium, lo spettacolo teatrale “Anime di passaggio” e un’asta di beneficenza. I testi dello spettacolo teatrale “Anime di passaggio” sono di Fabrizio Carta, Martina Cruccu e Carlo Sechi, per la regia di Serena Guidoni. In scena, col coordinamento della FITA Sardegna: COME.TE, Filodrammatica Guspinese, Kainothomia delle Ombre, La Forgia, Quinte Emotive, Teatro Marmilla. Un progetto, questo di “Artisti della Solidarietà”, scrive il Lions Club Arzachena Costa Smeralda, «che unisce arte, musica e teatro in un’azione concreta di servizio alla comunità».

