Era entrato in crisi con l’andata in pensione dei dipendenti ex USA, ed ex azienda di soggiorno, anni fa transitati al Comune di La Maddalena da quelle amministrazioni, una volta che avevano chiuso i battenti, ma extra pianta organica e quindi, per la normativa vigente, non facilmente sostituibili con assunzioni tramite concorso. Da oggi, finalmente è stato riaperto l’Ufficio turistico di via XX Settembre, come ha dichiarato l’assessore turismo Gianvincenzo Belli, e lo sarà fino a metà ottobre con una copertura di 7 giorni su 7, sia al mattino che nel pomeriggio; a provvedere alla gestione dell’ufficio è la cooperativa Isule, aggiudicataria dell’appalto, con 5 giovani allo sportello. Dell'Ufficio turistico operativo si sentiva la mancanza e comprensibile era il disappunto di trovarlo chiuso da parte di coloro, che dal periodo pasquale, hanno iniziato a frequentare l’arcipelago.

Rimane invece in crisi la Biblioteca comunale, anche in questo caso orfana dei dipendenti ex USA. Al momento vi è un solo dipendente che apre al mattino e per 2 volte la settimana nel pomeriggio. Frequentata da numerosi studenti durante l’anno scolastico e da altri utenti affezionati, anche per via della connessione Internet e alcuni abbonamenti che offre, è frequentata da anni durante la buona stagione anche da molti turisti che usufruiscono dei servizi offerti e del Wi-Fi. L’assessore Belli ritiene il problema del personale della Biblioteca vicino ad una parziale soluzione, nel senso che sarebbe stato individuato un dipendente del Comune peraltro già impegnato in altri uffici che dovrebbe operarvi "part-time"; una soluzione pertanto assai parziale …

