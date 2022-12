È un incendio di sicura origine dolosa quello che sabato sera ha gravemente danneggiato una pescheria friggitoria di San Teodoro.

Il locale, “Pescheria Sapori di mare”, è situato a poca distanza dal centro del paese e all’interno è stata trovata una tanica di gasolio agricolo e diversi stracci imbevuti del liquido infiammabile.

A dare l’allarme, intorno alle 21.15, è stata una ragazza che si trovava casualmente nell’appartamento proprio sopra il locale, che in questi giorni non è abitato. Una casualità che ha impedito che il locale andasse completamente distrutto.

Immediato l’intervento del Vigili del Fuoco di Siniscola, che hanno impiegato oltre mezzora per spegnere il rogo e mettere in sicurezza gli edifici circostanti.

Dai primi rilievi effettuati dai Carabinieri di San Teodoro è subito emersa l’origine dolosa, il pavimento era completamente invaso dal gasolio.

I malviventi si sono introdotti all’interno dall’ingresso sul retro. Nel giro di pochissimo sono andati in fumo e sono stati squagliati dal calore impianti elettrici, banchi frigo, condizionatori, bilance e diversi arredi che si trovavano all’interno del laboratorio cucina e nell’area vendita.

Incredulo il proprietario, Tiziano del Vecchio, che gestisce l’attività di famiglia da 5 anni. «Siamo molto dispiaciuti e non ci capacitiamo per quello che è successo, in questi anni non abbiamo mai avuto problemi con nessuno».

