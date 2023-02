La Procura di Tempio ha dato il via libera alla restituzione delle abitazioni e della barca di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, indagati per la presunta uccisione (non ancora provata) della pensionata olbiese Rosa Bechere, della quale non si hanno più notizie dalla fine del novembre scorso.

Sono stati dunque dissequestrati (così come sollecitava il difensore della coppia, il penalista Giampaolo Murrighile), un appartamento a Monti (frazione di Su Canale), uno a Olbia in via Pietro Aretino e il chiattino della coppia.

Gli immobili e l’imbarcazione sono stati oggetto di accurate verifiche del Ris. Difficile interpretare il significato della decisione della Procura, ma è probabile che i reperti organici trovati all’interno delle due case e dentro la barca (si era parlato di presenza di tracce ematiche) non abbiano fornito elementi rilevanti per l’inchiesta.

