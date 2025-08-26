Il Tar della Sardegna ha sospeso, con effetto immediato, l’ordinanza del Comune di Olbia che aveva imposto la chiusura del ristorante di San Pantaleo “Giagoni in piazza”.

I giudici amministrativi hanno accolto le richieste degli avvocati Gian Comita Ragnedda e Dorotea Fiori.

Il Tar ha stabilito che il ristorante della frazione olbiese si trova in una piazza dove sono garantiti gli spazi per la sicurezza delle persone. Il provvedimento è stato assunto, stando alle argomentazioni del Comune di Olbia, per una eccessiva e pericolosa occupazione del suolo pubblico.

Tesi bocciata dai giudici amministrativi. Il 25 settembre il Tar entrerà nel merito, ma come chiedevano i legali di Giovanni Giagoni nel frattempo il ristorante ha riaperto. Ora si apre un fronte legale che riguarda l’orientamento restrittivo del Comune di Olbia.

© Riproduzione riservata