Ristorante chiuso a San Pantaleo, il Tar sospende l’ordinanza del Comune di OlbiaI giudici amministrativi hanno accolto le richieste degli avvocati Gian Comita Ragnedda e Dorotea Fiori: gli spazi per la sicurezza delle persone, secondo i giudici, sono garantiti
Il Tar della Sardegna ha sospeso, con effetto immediato, l’ordinanza del Comune di Olbia che aveva imposto la chiusura del ristorante di San Pantaleo “Giagoni in piazza”.
I giudici amministrativi hanno accolto le richieste degli avvocati Gian Comita Ragnedda e Dorotea Fiori.
Il Tar ha stabilito che il ristorante della frazione olbiese si trova in una piazza dove sono garantiti gli spazi per la sicurezza delle persone. Il provvedimento è stato assunto, stando alle argomentazioni del Comune di Olbia, per una eccessiva e pericolosa occupazione del suolo pubblico.
Tesi bocciata dai giudici amministrativi. Il 25 settembre il Tar entrerà nel merito, ma come chiedevano i legali di Giovanni Giagoni nel frattempo il ristorante ha riaperto. Ora si apre un fronte legale che riguarda l’orientamento restrittivo del Comune di Olbia.