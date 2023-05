Tra qualche giorno riprenderanno, dopo 2 anni, i lavori per la "valorizzazione del patrimonio storico e ambientale ai piedi del massiccio del Limbara" a Calangianus. Sezione appaltante l'Unione dei comuni alta Gallura.

L'importo complessivo del finanziamento è di 1,5 milioni di euro. I lavori riguarderanno in particolar modo la sistemazione della strada di "Trattoghia" (che collega Calangianus con il monte Limbara) e di diverse case cantoniere, specialmente la numero 18, destinata a diventare ufficio turistico.

«Come Amministrazione comunale auspichiamo la fine dei lavori in tempi congrui - commenta il sindaco di Calangianus Fabio Albieri -. Al fine di rendere fruibile un’importante area a valenza ambientale e sportiva. Che sarà basilare non solo per gli abitanti di Calangianus, ma anche per i comuni vicini. Il Limbara rappresenta sempre un forte attrattore turistico per il nostro territorio».



