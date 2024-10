Nuova campagna di controlli straordinari “casa per casa” a Olbia dopo decine di segnalazioni di abbandono indiscriminato dei rifiuti e di uso scorretto della raccolta differenziata. La Polizia locale ha avviato verifiche e ispezioni nei confronti di privati e di attività commerciali.

Sono stati sanzionati 130 soggetti per errati conferimenti e, in alcuni casi più gravi (circa 10), si sono accertate forme di vero e proprio abbandono di rifiuti i cui responsabili, a seguito delle indagini condotte dal Comando della Polizia Locale, sono stati identificati e segnalati alla Procura della Repubblica di Tempio.

L’attività è iniziata ai primi di settembre. Il comandante Giovanni Mannoni spiega: «L’abbandono di rifiuti è entrato a far parte del novero dei reati disciplinati dal testo unico dell’Ambiente, pertanto, nell’ambito delle funzioni ispettive rivolte alla tutela ambientale svolte quotidianamente dal Nucleo di Polizia Ambientale, in tutti i casi di abbandono effettuati da imprese, ma anche per quelli compiuti da privati, si apre una indagine a seguito della quale scaturisce una comunicazione di reato alla Procura della Repubblica».

