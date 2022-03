Dopo quattro mesi di chiusura al traffico, ha riaperto oggi la circonvallazione Arzachena-Palau. Nel novembre scorso la strada era parzialmente crollata a causa delle forti piogge che si erano abbattute sulla zona.

Il Comune di Arzachena aveva stanziato 145mila euro per il ripristino. "È stato realizzato un intervento di manutenzione straordinaria che garantisce piena sicurezza per il transito e il raddoppio della portata dell'acqua nelle nuove condotte da 2 metri di diametro", spiega l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Fabio Fresi. "Questa strada riveste una rilevanza strategica per il nord della Gallura in quanto accoglie non soltanto il traffico cittadino, ma anche quello sovra comunale. A tal proposito, abbiamo invitato Provincia e Regione a prendere in carico l'opera affinché investano risorse adeguate e proporzionali alla sua reale funzione", conclude l'assessore.

