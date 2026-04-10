«Ho appena sottoscritto una convenzione con la Regione Sardegna, insieme all’assessore regionale Franco Cuccureddu, che prevede l’erogazione di un finanziamento di due milioni e mezzo di euro a favore del nostro Comune per il restauro di Piazza Comando»: l’annuncio è del primo pomeriggio di oggi da parte del sindaco di La Maddalena, Fabio Lai. «Ci sono voluti mesi di lavoro intenso per arrivare alla definizione del rendering della vecchia piazza e della relazione progettuale, ma oggi la soddisfazione è davvero grande. La scelta fatta nel 2021», prosegue il sindaco Lai, «appena eletti, di entrare nel circuito dei Borghi più belli d’Italia, grazie al supporto dell’amico Franco Cuccureddu, che allora non ricopriva ancora il ruolo di assessore regionale, oggi ci ha premiato, permettendoci di accedere a questo importante finanziamento».

Al finanziamento ottenuto dovranno ora seguire la progettazione esecutiva e il successivo appalto dei lavori, nonché la loro realizzazione, fasi che spetteranno all’amministrazione che scaturirà dalle elezioni comunali di giugno. Nella visione dell’attuale sindaco, la possibilità di realizzare «questo intervento dà continuità al percorso di riqualificazione del nostro centro storico in chiave turistico-culturale, iniziato con Piazza 23 Febbraio e che oggi, grazie a un lavoro costante e condiviso, prosegue con ancora maggiore forza».

© Riproduzione riservata