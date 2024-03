Sono entrati in quattro, uomini, e hanno minacciato con dei coltelli madre e figlia per portare via il denaro che si trovava in casa.

L’episodio, sul quale indagano i carabinieri del nucleo investigativo del reparto territoriale di Olbia, è avvenuto nei giorni scorsi in periferia, in un’abitazione nella zona di via Barcellona.

I malviventi, forse convinti di trovare un’ingente somma di denaro, hanno fatto irruzione mentre l’anziana donna e la figlia si trovavano sole in casa. Le hanno immobilizzate, sotto la minaccia delle lame, e hanno cercato i soldi.

Dopo lunghi minuti di terrore, sono scappati però con un magro bottino. E adesso gli inquirenti sono sulle loro tracce.

