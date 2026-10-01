Raid notturno a Olbia, scassinati pizzeria e salone di bellezza in via ImperiaDanni ingenti, trovate tracce di sangue, forse uno dei ladri è rimasto ferito: indaga la Polizia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ancora raid ai danni di esercizi pubblici e attività commerciali a Olbia. Nella notte gli scassinatori hanno preso di mira due attività in via Imperia. I ladri hanno spaccato la vetrina di un salone di bellezza, Ad Studios e sono entrati anche in una pizzeria vicina.
I danni causati sono ingenti, soprattutto per il salone. Sono stati portati via attrezzature e materiale usati dai titolari dell’attività. Questa mattina sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Olbia, il personale della squadra della polizia scientifica ha provveduto ai rilievi.
Uno degli scassinatori potrebbe essersi ferito mentre spaccava la porta del salone, sono state trovate delle tracce di sangue. Di recente le organizzazioni di categoria hanno chiesto maggiore tutela per i titolari dei pubblici esercizi, particolarmente esposti a Olbia.