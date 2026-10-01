Ancora raid ai danni di esercizi pubblici e attività commerciali a Olbia. Nella notte gli scassinatori hanno preso di mira due attività in via Imperia. I ladri hanno spaccato la vetrina di un salone di bellezza, Ad Studios e sono entrati anche in una pizzeria vicina.

Olbia 1-10-2026. Furto con scasso nel salone di bellezza e negozio di abbigliamento AD STUDIOS e nel locale C' Pizza per Te. Foto Antonio Satta

I danni causati sono ingenti, soprattutto per il salone. Sono stati portati via attrezzature e materiale usati dai titolari dell’attività. Questa mattina sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Olbia, il personale della squadra della polizia scientifica ha provveduto ai rilievi.

Olbia 1-10-2026. Furto con scasso nel salone di bellezza e negozio di abbigliamento AD STUDIOS e nel locale C' Pizza per Te. Foto Antonio Satta

Uno degli scassinatori potrebbe essersi ferito mentre spaccava la porta del salone, sono state trovate delle tracce di sangue. Di recente le organizzazioni di categoria hanno chiesto maggiore tutela per i titolari dei pubblici esercizi, particolarmente esposti a Olbia.

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