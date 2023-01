Il detenuto aveva chiesto di uscire dalla cella fuori dall’orario consentito. Dopo il “no” ricevuto dall’agente di polizia penitenziaria, ha atteso l’apertura prevista per sferrargli un violento pugno alla tempia.

L’aggressione è avvenuta nella sezione di alta sicurezza del carcere di Tempio Pausania. A denunciare l’ennesimo attacco contro chi fa solo il suo lavoro è il segretario generale della Uil Pa Polizia Penitenziaria della Sardegna, Michele Cireddu, che aggiunge: «In questo caso l’agente è stato colpito a sangue freddo e non ha potuto nemmeno rendersi conto di quello che stava per succedere. Il detenuto, non pago», prosegue Cireddu, «lo ha poi minacciato di morte mentre a stento riusciva ad uscire dalla sezione e chiamare i soccorsi».

Il poliziotto è stato trasportato d’urgenza tramite il 118 in ospedale: 30 i giorni di prognosi.

«Sono episodi che certificano la sconfitta del sistema penitenziario attuale», sottolinea il sindacalista, «questo fallimento sta inesorabilmente ricadendo sulla polizia penitenziaria costretta a sopperire a tutte le criticità subendo ogni tipo di aggressione e di angheria. Forse il Governo dovrebbe comprendere che la campagna elettorale è finita da un pezzo e gli slogan in favore della Polizia penitenziaria dovrebbero essere tradotti in fatti concreti prima che si verifichino tragedie irreparabili».

(Unioneonline/E.Fr.)

