Presunto stupro di gruppo, verso la sentenza del processo Grillo Jr. La difesa: «Sono innocenti»Bongiorno: «La studentessa non sarà in Aula. Cosa mi aspetto? Voglio credere nella giustizia»
Questa mattina riprende a Tempio il processo a carico di Ciro Grillo e di tre coetanei, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, tutti accusati di violenza sessuale di gruppo.
Nel palazzo di giustizia della cittadina gallurese sono arrivati i legali che saranno impegnati nelle ultime repliche.
Il pm Gregorio Capasso ha chiesto la condanna a nove anni di reclusione. Oggi potrebbe arrivare la sentenza.
«La ragazza fisicamente non ci sarà, perché l'ho vivamente sconsigliata, ma è come se fosse qui». Così l'avvocata Giulia Bongiorno, che rappresenta la studentessa italo norvegese vittima del presunto stupro di gruppo avvenuto in Costa Smeralda nel luglio 2019. «Cosa mi aspetto dalla sentenza? Voglio credere nella giustizia, voglio credere che quanto detto dalla mia assistita trovi riscontro nella sentenza», ha aggiunto.
