La Capitaneria di Porto di La Maddalena ha emanato una nuova ordinanza, a firma del vicecomandante, Claudio Signanini, a tutela della sicurezza della navigazione e delle persone in mare, in seguito al ritrovamento di un presunto ordigno bellico nelle acque antistanti Punta Rossa, nel comune di Palau.

L’oggetto sospetto è stato individuato in prossimità delle coordinate 41°12.260' N – 009°21.460' E (Sistema di riferimento WGS 84), circostanza che ha reso necessario un immediato intervento dell’Autorità marittima e l’emissione della relativa ordinanza finalizzata a prevenire qualsiasi rischio; per questo è stata disposta l’interdizione temporanea di un tratto di mare nel raggio di 50 metri dal punto segnalato.

In quest’area sono vietati navigazione, sosta, ancoraggio, balneazione e attività subacquee o di superficie, fino al completamento delle verifiche e delle operazioni di bonifica da parte degli enti competenti. La Capitaneria richiama inoltre l’attenzione degli utenti del mare sul pieno rispetto dell’ordinanza, ricordando che eventuali violazioni saranno perseguite secondo le norme del Codice della Navigazione e del Codice della Nautica da Diporto.

Rinvenimenti di ordigni bellici sono ancora piuttosto frequenti in questi mari, risalenti alle operazioni belliche della Seconda guerra mondiale.

