Mentre l’evento “Benvenuto Vermentino” entra nel vivo si attende il ritorno della letteratura legata al mondo vitivinicolo, in scena sabato 12 ottobre, alle 10, al Museo Archeologico di Olbia, quartier generale della manifestazione.

Grande partecipazione delle maggiori case editrici nazionali, sono state ventiquattro le opere candidate tra le quali è avvenuta la selezione dei cinque libri finalisti, tutti firmati da autrici donne tranne una: "La taverna degli assassini" di Marcello Simoni ( Newton Compton), "I fiori hanno sempre ragione" di Roberta Schira (Garzanti), "Il sentiero delle formichelle" di Alessia Castellini (Piemme), "Il campo di Gosto" di Anna Luisa Pignatelli (Fazi Editore), "Notte di vento che passa" di Milena Agus (Mondadori). Giunto alla sua ottava edizione, il Premio, ideato e promosso dalla Camera di Commercio di Sassari, i Comuni di Olbia e di Castelnuovo Magra e in collaborazione con il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG, il Consorzio Provinciale di Tutela del Vermentino Colli di Luni e l'Enoteca Regionale della Liguria, si affida, anche quest’anno, alla conduzione, di Neri Marcorè che condividerà il palco con i giovani studenti del Liceo Classico "A.Gramsci" di Olbia; guidati dall'attore Daniele Monachella, introdurranno le opere con booktrailer, scatti fotografici, intermezzi musicali, interviste ai protagonisti e piccoli video a tema che hanno realizzato ne mesi precedenti.

«Premio Vermentino sarà un grande veicolo per promuovere e valorizzare le eccellenze locali, e quel grande lavoro quotidiano delle aziende vitivinicole capaci di produrre un vino di così grande valore - sottolinea il presidente dell'ente camerale, Stefano Visconti -. Per raccontare il vino, le persone, il tessuto imprenditoriale accomunato dallo stesso spirito che quotidianamente è in grado di far raggiungere grandi risultati».

Dalla scorsa edizione il Premio “Vermentino” ha istituito le menzioni speciali "Premio Territorio" e "Autori sardi" che pongono l’attenzione sulla valorizzazione del racconto dei territori sardi e dei contesti locali, ovviamente legati al mondo vitivinicolo. «Il Premio evidenzia anche in questa occasione contenuti interessanti sotto il profilo culturale e della crescita territoriale, in un percorso di crescita continuo e sempre più ricco – ha affermato la presidente della giuria, Maria Amelia Lai - capace di coinvolgere tutta Italia con i suoi territori le sue esperienze e le sue storie. Ecco perché il nostro Premio eno-letterario rappresenta davvero un evento unico per tutto il nostro territorio».

© Riproduzione riservata