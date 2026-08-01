Consiglio comunale ad alta tensione a Santa Teresa Gallura, quantomeno nella fase iniziale, nella seduta del 30 luglio, la prima parte del quale dedicato alle Linee programmatiche dell’amministrazione comunale della sindaca, Nadia Matta.

Il confronto si è acceso immediatamente, ancor prima che la sindaca ed i suoi assessori iniziassero l’illustrazione del programma amministrativo e subito dopo. Botta e risposta e scambi verbali hanno coinvolto i capigruppo d'opposizione Dario Giagoni e Stefano Pisciottu, contrapposti alla prima cittadina e a qualche assessore. Dopo pochi minuti la seduta è stata sospesa per i continui battibecchi e, per riportare la calma, è stato opportuno l’intervento della Polizia locale.

Giagoni, deputato della Lega, ha definito il documento scontato e incompleto, mentre Pisciottu (ex sindaco per due mandati consecutivi) ha formulando osservazioni e suggerimenti non senza qualche vena polemica. La sindaca ha ribattuto che gli approfondimenti saranno presentati in occasione dei prossimi adempimenti consiliari. Superata la fase più tesa, il Consiglio è proseguito per oltre sei ore e mezza, concludendosi poco prima della mezzanotte. Molte delibere sono state poi approvate con l’astensione e, in alcuni casi, con il voto favorevole delle opposizioni.

Tra i provvedimenti esaminati figurano l’assestamento di bilancio, l’adesione alla rottamazione quinquies, il piano economico-finanziario della Tari, alcune scadenze tributarie, la modifica del disciplinare dell’Area marina protetta e il regolamento sull’affidamento e la dispersione delle ceneri.

© Riproduzione riservata