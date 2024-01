Palau è uno dei pochi comuni della Sardegna che nell’anno appena trascorso ha visto registrare un aumento, sebbene minimo, della popolazione, che è passata dalle 4247 persone del 2022 alle 4257 del 2023. Considerato che i decessi nell’ultimo anno sono aumentati (43 in tutto contro i 41 del 2022), il lieve incremento di popolazione è stato dato dalle nascite (21 nel 2023 contro le 17 del 2022) e dagli immigrati, risultati in numero leggermente superiore a coloro che hanno stabilito l’anno scorso la residenza altrove, in Italia e all’estero.

Una popolazione, questa del Comune dell'Orso, in crescita anche nell’ultimo decennio, se si considera che al 31 dicembre del 2013 questa ammontava a 4106 unità, con un incremento dunque di 151 persone (in media 15 all’anno).

Per quanto riguarda le nascite è tuttavia piuttosto palese il decremento di queste negli ultimi 10 anni; nel 2013 erano infatti giunte sui cieli di Palau ben 42 cicogne mentre nel 2023 queste si sono esattamente dimezzate (21). A fronte di ciò balza evidente il particolare aumento del numero dei decessi, che nel 2013 erano stati 26 mentre nell’anno appena trascorso sono stati ben 43. Nel 2013 gli immigrati erano stati 200 contro i 160 del 2023; gli emigrati invece 173 contro i 109 del 2023 (135 nel 2022).

