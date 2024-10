Due casi di violenza in famiglia in Gallura.

Il primo ad Arzachena, dove un extracomunitario davanti ai figli ha aggredito la moglie in casa. L’uomo poi si è dato alla fuga, ma la donna ha subito richiesto l’intervento dei carabinieri, che lo hanno rintracciato e identificato. L’uomo, deferito in stato di libertà, è indagato per maltrattamenti in famiglia.

L’altro episodio si è verificato a Golfo Aranci, in un’abitazione in località Moriscu. Una donna ha chiamato i militari spiegando che il figlio la stava aggredendo per avere le chiavi dell’auto. Alla vista dei carabinieri il giovane, in stato di alterazione per l’assunzione di alcol e antidepressivi, ha aggredito e offeso i militari. Di qui l’arresto, il ragazzo è stato accompagnato in caserma dove è trattenuto in attesa del rito per direttissima.

