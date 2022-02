Pauroso incidente, intorno alle 7 di questa mattina, sulla Provincale 59, non lontano dal bivio per Baia Sardinia.

Qui un’auto si sono scontrate, per circostanze in fase di accertamento, un’auto e un furgone, con la prima che in seguito all’urto è finita fuori strada.

Ferito uno dei conducenti, trasportato dal personale sanitario del 118 all'ospedale di Olbia.

In azione anche i vigili del fuoco che hanno estratto gli automobilisti dai veicoli, mettendo poi in sicurezza la sede stradale.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge.

(Unioneonline/l.f.)

