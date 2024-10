«Per poter procedere alla ristrutturazione, per non arrecare disagio, gli ospiti, in accordo con tutti i familiari, sono stati ricollocati temporaneamente in strutture così da poter seguire più felicemente i lavori a struttura vuota». Lo ha scritto alcune settimane fa l’Amministrazione comunale palaese, in vista dell’inizio dei «lavori di ristrutturazione della Comunità Alloggio Centro Aggregato Angelo Giua».

Un importante intervento di riqualificazione energetica con rivisitazione degli spazi interni «al fine di garantire – scrive sempre l’Amministrazione comunale - più elevati standard abitativi e nel contempo un aumento della ricettività con un incremento da 22 a minimo 30 posti letto comprese altre migliorie strutturali».

Il progetto (immagine concessa)

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ristrutturazione della “Giua”, redatto dall’ing. Luca Pili, era stato approvato nell’ottobre 2022, per un importo di spesa di 2.330.000 euro. La struttura, sita in via del Vecchio Marino sorge, si legge nella relazione al progetto, «vicino ad abitazioni private ad uno/due piani fuori terra in area prossima ai servizi pubblici essenziali quali edifici comunali, punti di vendita commerciali, area portuale, ufficio postale, farmacia, servizi sanitari, biblioteca e per tale collocazione capace di garantire e favorire le relazioni sociali secondo gli intendimenti di legge. A quasi quindici anni dalla sua messa in esercizio il Comune di Palau ha inteso perseguire la ricerca della sostenibilità economica della struttura per il tramite di un importante intervento di ristrutturazione che prevedesse un riordino funzionale congiuntamente all’incremento delle ricettività».

© Riproduzione riservata