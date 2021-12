Situazione Coronavirus molto delicata a Palau: 47 casi di positività, una persona ricoverata e altri numerosi casi in accertamento. La zona maggiormente colpita è la frazione di Porto Pollo, dove, a detta del sindaco di Palau Francesco Giuseppe Manna "è fortemente concentrata una presenza di persone contrarie alla vaccinazione, tra i quali si ipotizza una strategia del contagio al fine di aggirare le nuove disposizioni anti Covid, rasentando aspetti di illegalità".

Affermazioni pesantissime diffuse in un video sui social, in cui il sindaco di Palau ha affermato inoltre "che l'85% dei contagiati non è vaccinato e che tra i contagi ci sono anche dei bambini".

Il primo cittadino palaese ha annunciato anche una serie di misure restrittive per la comunità. Da sabato 4 dicembre sino al 18 sarà sospesa qualsiasi tipo di manifestazione, eventi o spettacoli. Sarà chiuso anche il parco giochi e introdotto l'uso della mascherina anche all'aperto. Vietate cene private, che non siano di ambito familiare.

Infine l'appello accorato del primo cittadino alla comunità: "Vaccinatevi tutti, solo così possiamo contenere la pandemia".

Raggiunto questo pomeriggio al telefono, in particolare sul caso Porto Pollo e la ipotizzata "strategia del contagio", Francesco Giuseppe Manna ha affermato: "Al momento non posso aggiungere nulla di più, ci sono indagini in corso".

