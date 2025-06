Sulle proprie dimissioni da assessore protocollate lo scorso 11 giugno, interviene lo stesso interessato Fabrizio Aisoni, in risposta a quanto pubblicato nella propria pagina social dal gruppo d’opposizione, Palau Avanti. «Le mie dimissioni non hanno altra motivazione che i miei pressanti impegni di lavoro», ha dichiarato, ragioni che lo hanno indotto a rinunciare agli incarichi assessoriali, a suo tempo conferitigli dal sindaco, Franco Manna.

Quel che i consiglieri di Palau Avanti sostengono è «di aver appreso la notizia in via ufficiosa e non da chi avrebbe il dovere istituzionale di comunicarla». Un silenzio che, proseguono, «conferma la poca trasparenza e l’irresponsabilità di chi è chiamato a garantire correttezza e serietà». La versione di ciò che è successo la fornisce lo stesso Fabrizio Aisoni, il quale riferisce che il sindaco Francesco Manna gli avrebbe chiesto di temporeggiare, di attendere e di prendersi il tempo necessario; stessa cosa il gruppo di maggioranza.

E pur in presenza di dimissioni formalmente presentate, il sindaco avrebbe deciso di congelarle, avvalendosi dell’articolo 35 dello Statuto Comunale per il quale le dimissioni hanno effetto dal momento della presa d’atto da parte del sindaco. Cosa che Manna finora non ha fatto, per cui sebbene dimissionario Aisoni rimane comunque in carica.

A questo punto però il potere attribuito dalle deleghe (che sono di assessore a turismo, marketing, sport, spettacoli, attività produttive, commercio, innovazione tecnologica e politiche europee) lo starebbe esercitando il sindaco. D’altra parte alcuni consiglieri comunali, nell’ambito dell’assessorato di Aisoni, hanno svolto finora funzioni delegate, come ad esempio la consigliera Luisa Pasella o Luca Amodio e altri. E tutto lascia pensare che questa situazione possa protrarsi per tutta l’estate fino a quando, con l’autunno, ci sarà una decisione definitiva, di rientro, da parte di Aisoni e quindi di riassunzione delle competenze assessoriali oppure, persistendo la sua volontà di dimettersi, di accettazione delle stesse da parte del sindaco.

