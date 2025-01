“Presenta il tuo libro con noi” è un progetto da realizzarsi in questo 2025, per permettere ad autori di opere scritte di organizzare un evento divulgativo presso i locali messi a disposizione dal Comune di Palau. Un’iniziativa che si ripete da alcuni anni, e con un discreto successo, suscitando sia l’interesse di scrittori e poeti sia del pubblico, particolarmente nel corso dei mesi estivi (ma non solo), rappresentando per turisti e residenti interessanti momenti culturali.

Gli autori possono programmare con la Biblioteca comunale le modalità di svolgimento dell'incontro e il luogo. Il servizio Biblioteca prenderà contatto con gli autori selezionati per stendere il calendario degli incontri, sulla base della disponibilità degli stessi. Le presentazioni si svolgeranno nei locali o nei luoghi messi a disposizione dell’Amministrazione comunale e negli orari che saranno concordati. Non sono ammesse: opere di autori terzi; redatte da autori minorenni; pubblicate in formato diverso dal cartaceo; a esplicito contenuto politico, religioso, diffamatorio, contro il comune senso del pudore o sessualmente esplicito, con contenuto privo di fondamento scientifico della comunità internazionale; che promuovano attività commerciali in capo all'autore; già presentate presso altri spazi e luoghi del comune di Palau.

L’avviso pubblico del Comune di Palau “Presenta il tuo libro con noi” resterà sempre aperto, dando la possibilità a tutti gli interessati di potersi candidare in qualunque momento.

