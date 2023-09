Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), lo scorso 29 agosto, ha respinto l'istanza cautelare presentata dal Consorzio dei Proprietari di Punta Sardegna e Porto Rafael riguardante la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili nella spiaggia della piazzetta di Porto Rafael a Palau.

«Valutata la rispondenza del previsto utilizzo dei luoghi ai criteri interpretativi della norma fissati da questo Consiglio di Stato e considerata la mancata allegazione, a maggior ragione con il termine della stagione estiva, di un danno grave ed irreparabile per il Consorzio, che resta comunque estraneo alle problematiche inerenti alla pubblica fruizione dell’area».

La sentenza è stata pronunciata in seguito a quella del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 179/2023. A tali iniziative giudiziarie si era opposta, nelle due sedi, l’Amministrazione comunale. A Palau dunque, commenta l’assessore Fabrizio Asole, «le coppie che lo desidereranno potranno sposarsi nelle spiagge censite ed autorizzate dal demanio e selezionate dall’Amministrazione in fase di redazione del Pul». Piano di Utilizzo dei Litoranei che era stato approvato nello scorso mandato amministrativo, che vedeva sempre sindaco Franco Manna.

