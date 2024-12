L’Amministrazione comunale di Palau utilizzerà un avanzo di amministrazione pari a 200.000 euro per completare alcuni interventi ancora necessari, dopo quelli già effettuati, presso la Fortezza di Monte Altura e la Batteria militare di Capo d’Orso, di recente acquisizione al patrimonio comunale. Per Monte Altura si procederà a pulire alcuni locali e alcune aree non rientranti nel precedente intervento; si posizioneranno nuovi infissi a chiusura dei locali divenuti ora visitabili; si realizzeranno ed eseguiranno la manutenzione di impianti di illuminazione di alcune zone quali: portone d’accesso, locali adiacenti all’ingresso, della camerata denominata “Caserma per Cento Uomini” e nella galleria adibita a deposito proiettili.

Si procederà inoltre alla realizzazione, considerata la nuova acquisizione della Batteria militare di Capo d’Orso, di interventi massivi di pulizia della vegetazione interna ed esterna alle mura e delle macerie presenti in alcuni locali, al fine di garantire la sicurezza dell’intero ambito e permettere la completa accessibilità a tutti i manufatti in un’ottica di fruibilità e di successivi interventi di manutenzione e restauro; si eseguirà la manutenzione della strada di accesso.

Si predisporrà infine un’area da dedicare a postazione di ricarica bici elettriche. La decisione di intervenire sui siti ex militari scaturisce dalle indicazioni di un gruppo di lavoro intersettoriale che viene ora incaricato di procedere agli interventi in questione.

