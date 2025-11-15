A Palau è stata nei giorni scorsi riconosciuta una marcata vocazione green con l’ottenimento della Bandiera Ami Green 2025, riconoscimento dedicato ai Comuni che si distinguono per iniziative concrete di tutela ambientale e sensibilizzazione. Dopo l’adesione deliberata dalla Giunta lo scorso 25 marzo, il vessillo è stato consegnato nei giorni scorsi al settore ambiente, alla presenza della delegata Ami per la Gallura, Mariella Cherchi. Il premio valorizza il lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale del sindaco, Franco Manna, da tempo impegnata, fin dal primo mandato amministrativo, in un percorso di educazione ecologica e promozione di buone pratiche.

A essere particolarmente apprezzate, dall’associazione Ami, sono state le attività rivolte ai più giovani: progetti nelle scuole, laboratori dedicati alla riduzione dei rifiuti, campagne informative sul turismo responsabile e sulla salvaguardia del territorio. La Bandiera Ami Green oltre ad un vessillo è un riconoscimento del ruolo attivo di istituzioni, cittadini e scuole nel costruire un futuro più sostenibile.

Un percorso che Palau intende rafforzare con nuovi progetti e con la partecipazione alla Settimana Verde Ami 2026, confermando la volontà di proseguire le proprie attività nella difesa dell’ambiente.

© Riproduzione riservata