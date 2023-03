Sono 22 le persone che hanno regolarmente presentato domanda per ottenere della legna da ardere, per riscaldamento domestico. Ora il Comune ha stilato la graduatoria e provvederà presto alla distribuzione di questa secondo il seguente meccanismo: «La distribuzione avverrà sulla base della Graduatoria approvata, sino ad esaurimento scorte; il quantitativo per ciascuna consegna è determinato nella misura di circa 5 quintali sino ad esaurimento delle disponibilità».

Nel deposito comunale sito in località Baragge, è scritto nella Determina, «è presente un quantitativo di legnatico derivante dai diversi interventi, già effettuati e in programma, di taglio e potatura di alberature presenti nelle aree verdi del Comune». La consegna gratuita di legna da ardere per il riscaldamento domestico «rappresenta un’opportunità di riutilizzo di importanti risorse, quale il legname tagliato, da destinare prioritariamente a persone o nuclei familiari che si trovino in situazione di difficoltà».

L’assegnazione verrà fatta «fino ad esaurimento delle scorte disponibili».

