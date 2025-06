«La Corte dei Conti, Sezione del Controllo per la Regione Sardegna, esprime parere negativo sulla delibera del Comune di Palau in ordine alla costituzione delle società in house».

Il testo viene riportato da Palau Avanti, capogruppo Mario Tamponi, in relazione alla sentenza della citata Corte, «bocciando totalmente non le società in house in astratto ma quelle mal concepite dall'amministrazione Manna», commenta il gruppo d’opposizione che aggiunge: «Era un finale scontato, per questo nell'ultimo Consiglio comunale abbiamo fatto presente, al sindaco e ai consiglieri di maggioranza, che stavano costruendo due edifici senza fondamenta, gli abbiamo spiegato i rischi per il bilancio comunale. Tutto questo non perché siamo geni, ma semplicemente noi, a differenza del sindaco e dei suoi, abbiamo preso sul serio le indicazioni del revisore dei conti, il parere con riserva del ragioniere del Comune, la prima relazione tecnica del Dott. Manetti, che evidentemente non dev'essere piaciuta al sindaco e al suo gruppo, tant'è - prosegue il gruppo Palau Avanti - che gli hanno ritirato l'incarico per affidarlo a un'altro consulente, sperando che quest'ultimo potesse, forse con formule magiche, far stare in piedi un progetto totalmente scombinato».

Come si ricorderà, il 6 maggio scorso, il Consiglio comunale, contrari i due gruppi d’opposizione, aveva approvato la costituzione di due società in house per il porto e i servizi turistici: la “Porto Palau srl” e la “Palau Servizi Turismo srl”, società in house a responsabilità limitata, con capitale sociale di 50.000 euro ciascuna, con socio unico il Comune dell’Orso. Con quell’operazione, nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale, si sarebbero potuti offrire più servizi e maggiore efficienza nell’ambito di una maggiore economicità.

Il sindaco aveva stimato in una cinquantina i posti di lavoro che le due società in house avrebbero potuto offrire ai palaesi, specialmente ai giovani. A questo punto, Palau Avanti invita «gli esponenti dell'amministrazione comunale, sindaco in testa, a riflettere e valutare i prossimi passi, a recepire le indicazioni che arrivano dai vari organi tecnici e fare anche un passo indietro». Sulla questione nessuna reazione o commento nella pagina ufficiale social dell’Amministrazione comunale, Palau 2023 – 2028.

